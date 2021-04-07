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​Чего, кроме извинений, планирует добиться Дмитрий Попов в суде

Экс-глава Сургута планирует взыскать 25 миллионов рублей имущественного вреда

​Чего, кроме извинений, планирует добиться Дмитрий Попов в суде
Фото: siapress.ru

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов намерен взыскать 25 миллионов рублей имущественного ущерба: 350 тысяч – расходы на адвокатов, 24,124 миллиона – утраченный заработок, 151,8 тысячи рублей – пользование чужими денежными средствами. Подробности иска уточнили ТАСС в Сургутском городском суде.

Кроме денег, бывший сургутский градоначальник планирует добиться публичных извинений от прокурора города за 4,5 года судебных тяжб.

Как ранее сообщало siapress.ru, иск Попова будет рассмотрен в горсуде 20 апреля.

Дмитрия Попова обвиняли в превышении должностных полномочий. Из-за этого ему пришлось покинуть пост главы города. В уголовном деле было три эпизода, по каждому из которых он в итоге оправдан.

Сейчас Попов вернулся на работу в Сургутнефтегаз.

Больше о деле Попова читайте здесь


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Сегодня в 19:33, просмотров: 380, комментариев: 7
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 19:46
Вот жердю подачку кинули - схавал))) Щас будет ходить, слышать ржач за спиной и терпеть. А этот видно прынцыпиальный.
Вот и вся разница в сортах повидла тка сказать.
Давай Попов жми
Швондер.
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Сегодня в 19:48
А лысый тоже может войти в историю. Как чувак при сатисфакции. Эх сложно будет. Даже из сетей удалился. Терпи лысый
Сергей Б
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Сегодня в 20:20
Да, работягу сургутнефтегазовского обижать накладно.
Сергей Б
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Сегодня в 20:50
Альберт Леонов что-то не возмущается, наверное еще не сообразил.

Ведь если Попов добьется какой-нибудь выплаты ущерба, то выплачивать ее будут не из личного кармана прокурора, а из гос. средств, которые Альберт почему-то считает своими налогами.

А прокурорским им что, они свое дело сделали, заказ отработали, а извиниться и выплатить ущерб из гос. средств – да хоть сто раз.

А посадки с конфискацией в счет ущерба – не. Они под защитой государства.

kosha
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Сегодня в 20:57
ИЗ РАСЧЕТА МИНИМАЛКИ И ДОСТАТОЧНО .
Сергей Б kosha
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Сегодня в 21:11
Ну вот к примеру, когда у тебя прокурорские квартиру отметут, а потом суд признает их действия незаконными, то ты и проси возмещение ущерба не в размере стоимости квартиры, а по минималке.
Сергей Б
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Сегодня в 21:13
Это еще Попов не потребовал возмещения морального ущерба и ущерба потраченным нервам, то есть здоровья. А зря.
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