Экс-глава Сургута планирует взыскать 25 миллионов рублей имущественного вреда

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов намерен взыскать 25 миллионов рублей имущественного ущерба: 350 тысяч – расходы на адвокатов, 24,124 миллиона – утраченный заработок, 151,8 тысячи рублей – пользование чужими денежными средствами. Подробности иска уточнили ТАСС в Сургутском городском суде.

Кроме денег, бывший сургутский градоначальник планирует добиться публичных извинений от прокурора города за 4,5 года судебных тяжб.

Как ранее сообщало siapress.ru, иск Попова будет рассмотрен в горсуде 20 апреля.

Дмитрия Попова обвиняли в превышении должностных полномочий. Из-за этого ему пришлось покинуть пост главы города. В уголовном деле было три эпизода, по каждому из которых он в итоге оправдан.

Сейчас Попов вернулся на работу в Сургутнефтегаз.

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