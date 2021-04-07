Дорожные службы Сургута занялись очисткой дворов от луж и ливневок от засоров

В Сургуте активно борются с лужами – работы по водоотведению завершены на 40 процентов. Администрация города сообщает, что кроме как откачкой луж и вывозом остатков снега коммунальщики занялись чисткой ливневых канализаций от засоров. Бригады трудятся в две смены: в день они убирают порядка четырех дворов.

«Бороться со сложившейся ситуацией нам активно помогают жители города. Они сообщают нам о проблемных зонах, мы, в свою очередь, стараемся оперативно ликвидировать их. Сейчас скопившуюся воду откачивают не только с придомовых территорий в городе, но и в поселках, а также в дачных кооперативах. В ближайшее время темпы работы сбавлять не намерены», – отметил заместитель директора городского департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Напомним, что инциденты с затопленными улицами не остались без внимания – ранее на них реагировали окружная прокуратура и губернатор ХМАО Наталья Комарова.