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Борьба с затопленными сургутскими дворами завершена на 40 процентов

Дорожные службы Сургута занялись очисткой дворов от луж и ливневок от засоров

Борьба с затопленными сургутскими дворами завершена на 40 процентов
фото: Администрация Сургута

В Сургуте активно борются с лужами – работы по водоотведению завершены на 40 процентов. Администрация города сообщает, что кроме как откачкой луж и вывозом остатков снега коммунальщики занялись чисткой ливневых канализаций от засоров. Бригады трудятся в две смены: в день они убирают порядка четырех дворов.

«Бороться со сложившейся ситуацией нам активно помогают жители города. Они сообщают нам о проблемных зонах, мы, в свою очередь, стараемся оперативно ликвидировать их. Сейчас скопившуюся воду откачивают не только с придомовых территорий в городе, но и в поселках, а также в дачных кооперативах. В ближайшее время темпы работы сбавлять не намерены», – отметил заместитель директора городского департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Напомним, что инциденты с затопленными улицами не остались без внимания – ранее на них реагировали окружная прокуратура и губернатор ХМАО Наталья Комарова.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 233, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 18:01
То-то я до управляйка не могу несколько дней дозвониться. Теперь понятно - все на борьбе с лужами.

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