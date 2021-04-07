Старый аккаунт главы Сургута в соцсетях станет освещать деятельность его однопартийцев

Глава Сургута Андрей Филатов заявил на своей странице во «ВКонтакте», что его аккаунт может стать командным и будет освещать работу коллег из «Единой России». Появится ли градоначальник в соцсетях, он не указал.

«Начиная с сегодняшнего дня, наш паблик будет не персональным, а командным, он становится сообществом КОМАНДЫ ЮГРЫ в Лангепасе и Радужном. Здесь будет представлена дальнейшая работа в городах моих коллег и однопартийцев. Это команда лидеров и профессионалов, моих единомышленников», – указано на странице мэра.

Филатов также отметил, что будет оставаться на связи и следить за работой команды Югры.