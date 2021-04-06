Важнейший департамент экономической столицы Югры может возглавить приезжий из Ханты-Мансийска

Департаменту городского хозяйства Сургута ищут нового руководителя. По данным источников ИА СИА-ПРЕСС, в данный момент рассматривается несколько кандидатур.

В городе активно обсуждали слухи, что за важнейшую для города сферу будет отвечать экс-заместитель губернатора округа Сергей Полукеев. Однако, на вопрос корреспондента агентства, верна ли эта информация, Сергей Михайлович твердо ответил: «Нет».

Вероятнее всего, по мнению источников СИА-ПРЕСС, пост отдадут чиновнику из Ханты-Мансийка, кандидатура которого еще обсуждается. Собеседники агентства не стали называть его имя.

Сейчас исполняет обязанности руководителя ДГХ Константин Карпеткин. Не исключено, что эта должность останется за ним. Именно Карпеткин руководил департаментом еще до прихода в администрацию Вадима Шувалова. Однако в 2017 году его понизили до зама, а пост директора отдали Роману Богачу.

Сейчас Роман Богач перешел на должность руководителя МКУ «Лесопарковое хозяйство», которым, кстати, руководил до перехода на пост директора ДГХ.

СИА-ПРЕСС продолжит следить за тем, как сложится карьера чиновников, и кто возглавит департамент городского хозяйства города.