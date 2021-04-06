16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3802   EUR  90,1821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Начинающий брокер из Сургута лишился миллиона

Сургутянин попытался вывести деньги с брокерского счета, но лишился миллиона

​Начинающий брокер из Сургута лишился миллиона
Фото: pixabay.com

Житель Сургута, пытаясь заработать на бирже, лишился крупной суммы – одного миллиона рублей. Мужчина 1971 года рождения попался на уловки телефонных мошенников.

Накануне начинающему финансисту позвонили якобы из брокерской компании. «Менеджер» предложил помочь вывести деньги, которые предприниматель вносил на счет интернет-биржи. Однако нужно было оплатить комиссию, страховку и услуги курьера – все это обошлось суммой более миллиона рублей. Доверчивый финансист деньги перевел, однако заработанные на бирже средства к нему так и не поступили, а «менеджер» перестал отвечать на звонки.

Злоумышленник разыскивается, против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если афериста найдут – его может ждать лишение свободы на срок до десяти лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:32, просмотров: 72, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дайте выспаться! 2595
  2. Ольга Богатая: «Один тьютор ничего не решит – он не панацея. Но он является таким звеном, которое помогает ребенку с РАС адаптироваться в социуме» 1749
  3. Наталья Комарова потребовала отмыть и продезинфицировать улицы городов Югры 1726
  4. ​Совет директоров АО «Аэропорт Сургут» выбрал гендиректора 1445
  5. ​Руководители развлекательных заведений Сургута обратились к главному санврачу Югры 1322
  6. Сургут до «нефтегаза» 1034
  7. ​В Югре на семь процентов выросла заболеваемость ОРВИ 897
  8. Давид Ардуханян и Дарья Эйбушитц: «Звук аплодисментов окупает все муки творчества» 817
  9. Москвичи зарабатывают в 4 раза больше югорчан 694
  10. Зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса 571
  1. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6666
  2. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 4876
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4049
  4. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 3941
  5. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 3846
  6. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3625
  7. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 3463
  8. ​Вартовчане смогут летать на российские курорты прямыми рейсами 3319
  9. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3247
  10. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3010
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19502
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10374
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 10225
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9958
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9248
  6. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8380
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8204
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7828
  9. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7032
  10. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6814

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика