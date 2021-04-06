Сургутянин попытался вывести деньги с брокерского счета, но лишился миллиона

Житель Сургута, пытаясь заработать на бирже, лишился крупной суммы – одного миллиона рублей. Мужчина 1971 года рождения попался на уловки телефонных мошенников.

Накануне начинающему финансисту позвонили якобы из брокерской компании. «Менеджер» предложил помочь вывести деньги, которые предприниматель вносил на счет интернет-биржи. Однако нужно было оплатить комиссию, страховку и услуги курьера – все это обошлось суммой более миллиона рублей. Доверчивый финансист деньги перевел, однако заработанные на бирже средства к нему так и не поступили, а «менеджер» перестал отвечать на звонки.

Злоумышленник разыскивается, против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если афериста найдут – его может ждать лишение свободы на срок до десяти лет.