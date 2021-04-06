В Сургуте водитель легковушки не справился с управлением и въехал в дерево

В Сургуте легковушка врезалась в дерево: водитель не справился с управлением и его занесло. Инцидент произошел накануне, 5 апреля, на улице Профсоюзов.

«В 22:35 24-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП водитель и 21-летняя пассажирка получили травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что на территории округа за сутки было задержано девять водителей за управление транспортом в алкогольном опьянении. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 41 – за нарушение требований к перевозке детей.