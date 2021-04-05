Владельцы ночных клубов Сургута попросили снять с них ограничения

Владельцы нескольких развлекательных заведений Сургута обратились к главе управления Роспотребнадзора по Югре Майе Соловьевой с просьбой снять действующие ограничения на работу после 23.00. Обращение опубликовано в соцсетях караоке «Клуб Zapoy».

Руководители ночных клубов напомнили, что в прошлом году не могли работать восемь месяцев, а сейчас время работы сильно ограничено, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Также в обращении подчеркивается остальные виды бизнеса работают: открыты магазины, фитнес-центры, проводятся форумы и конференции.

«В наших предприятиях работали сотни сургутян, сейчас оставшиеся без средств к существованию, а мы сами поставлены на грань закрытия. Каждый из нас уже накопил изрядные долги перед поставщиками и арендодателями, но мы готовы смириться с таким положением дел и работать дальше, выплачивая заработную плату, налоги в бюджет города, постепенно стабилизируя ситуацию», - обрисовали предприниматели ситуацию.

В завершении письма бизнесмены пообещали соблюдать все правила и способствовать борьбе с пандемией.

Развлекательные заведения и рестораны Югры работают с ограничениями с осени прошлого года. За нарушения режима работы бизнесменов штрафуют.