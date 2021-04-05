В городской администрации пройдет прием сургутян по личным вопросам

Сургутянам напомнят об их правах. В городе пройдет прием жителей по вопросам гражданского права. Прием проведут уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском Автономном округе Югре Наталья Стребкова и уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова.

Прием пройдет по адресу: ул. Энгельса, 8. Перед приемом необходимо предварительно записаться. Узнать об этом подробнее можно по телефонам:

8(3467)33-13-06, 8-952-710-90-95 - Аппарат Уполномоченного по правам человека.

8(3462) 52-21-51, 52-21-97 - Администрация города Сургута.