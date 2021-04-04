В Сургуте поймали двух мужчин, которые пытались разложить закладки с синтетикой

В Сургуте поймали двух мужчин, которые пытались разложить по городу закладки с синтетическим наркотиком. Силовики изъяли у злоумышленников 30 грамм запрещенных веществ.

Отмечается, что для приобретения кладмены использовали дистанционный способ, исключающий личный контакт.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенные деяния Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.