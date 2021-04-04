Природнадзор не обнаружил следов нового загрязнения Саймы в Сургуте

Бдительный житель Сургута пожаловался на очередное загрязнение Саймы, но, к счастью, обошлось – Природнадзор не выявил никаких нарушений. Отмечается, что сообщение об инциденте в ведомство поступило 31 марта, однако горожанин заметил радужные пятна и уловил едкий запах 24 числа.

«Сотрудник Сургутского управления Природнадзора Югры выехал на место, которое в своей жалобе указал местный житель. Однако факт загрязнения не подтвердился, не было ни следов в виде открытой нефти, ни радужной пленки на поверхности водоема и берегу», – прокомментировали в пресс-службе.

Несмотря на то, что опасения не подтвердились, сургутян просят не оставаться равнодушными и своевременно сообщать ведомству.