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В Сургуте не могут вернуть маршрутку №96: не хватает водителей и пассажиров

Жители Сургута попросили вернуть 96 маршрутку, но перевозчик этого делать пока не планирует

В Сургуте не могут вернуть маршрутку №96: не хватает водителей и пассажиров
фото: 2ГИС

Сургутяне просят вернуть маршрутку номер 96. По их словам, с начала весны он должен был возобновить работу, однако этого так и не произошло.

«Обещали, что маршрут №96 откроется с 1 марта после снятия ограничений по пандемии. Март подошел к концу, автобусы так и не ходят», – поделилась горожанка на портале «Твой Сургут».

В местной администрации сообщили, что данный маршрут убрали из-за плохого пассажиропотока и отсутствия водителей категории «Д». Тем не менее, проблема решится, если обслуживающая компания откажется от этого пути следования:

«При поступлении от перевозчика отказа будет проведен дополнительный конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту № 96», – ответил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Рустам Гильманов.


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04 апреля в 13:05, просмотров: 1770, комментариев: 0
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