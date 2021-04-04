В Сургуте топит дворы: горожане считают, что виной всему отсутствие ливневок

Сургутян, проживающих на улице Ивана Кайдалова, топит: снег тает, а вода скапливается во дворах. Горожане заявили, что виной всему отсутствие ливневых канализаций – именно поэтому весной на придомовых территориях появляются большие лужи.

«Во дворе 28 дома по улице Ивана Кайдалова отсутствует сток талых и дождевых вод, в связи с чем образовалась огромная лужа. Проехать проблема, часть парковочных мест утонуло в воде, на тротуаре вода, высадка/посадка невозможна!» – написала на портале «Твой Сургут» местная жительница.

В администрации города сообщили, что проблему решить можно, но не все так просто. На территории необходимо провести ремонт:

«Для этого собственники на общем собрании совместно с управляющей организацией должны принять решение о сроках проведения работ, порядке изготовления проектной документации, порядке проведения строительно-монтажных и земляных работ, порядке внесения собственниками помещений МКД денежных средств на указанные мероприятия», – прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.