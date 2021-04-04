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Сургутяне пожаловались на затопленные талой водой дворы

В Сургуте топит дворы: горожане считают, что виной всему отсутствие ливневок

Сургутяне пожаловались на затопленные талой водой дворы
фото: Твой Сургут

Сургутян, проживающих на улице Ивана Кайдалова, топит: снег тает, а вода скапливается во дворах. Горожане заявили, что виной всему отсутствие ливневых канализаций – именно поэтому весной на придомовых территориях появляются большие лужи.

«Во дворе 28 дома по улице Ивана Кайдалова отсутствует сток талых и дождевых вод, в связи с чем образовалась огромная лужа. Проехать проблема, часть парковочных мест утонуло в воде, на тротуаре вода, высадка/посадка невозможна!» – написала на портале «Твой Сургут» местная жительница.

В администрации города сообщили, что проблему решить можно, но не все так просто. На территории необходимо провести ремонт:

«Для этого собственники на общем собрании совместно с управляющей организацией должны принять решение о сроках проведения работ, порядке изготовления проектной документации, порядке проведения строительно-монтажных и земляных работ, порядке внесения собственниками помещений МКД денежных средств на указанные мероприятия», – прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 369, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:18
После фразы о «порядке внесения собственниками помещений МКД денежных средств на указанные мероприятия» – жалобы прекратились.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:22
Но остались вопросы к тем, кто проводил работы по благоустройству двора, оставив двор без ливневки.
Albert Leonov
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Сегодня в 14:05
У нас возле здания администрации на Гагарина, пройти нельзя.. Для себя чиновники убрать не могут..
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