В Сургуте за месяц появилось на свет 619 детей

В Сургуте за месяц появились на свет девять двоен и ни одной тройни. Отмечается, что в марте также родилось 619 малышей. Статистику опубликовала пресс-служба «Центра охраны материнства и детства».

«Всего за указанный период родилось 306 мальчиков и 313 девочек. Из них доношенными в срок были 564. Чаще всего пополнение в семье было у женщин, которые рожали во второй раз. Реже всего за помощью обращались сургутянки, у которых есть пять и более детей», – рассказали в медицинском учреждении.

Напомним, что в феврале 2021 года мальчиков родилось больше, чем девочек.