16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0734   EUR  89,5916  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз

Каких дивидендов ждать от Сургутнефтегаза по итогам 2020 года

​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз
Фото: siapress.ru

В 2020 году прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ увеличилась в семь раз – до 729,578 млрд рублей, а «кубышка» достигла 3,567 трлн рублей. Годовая прибыль компании составит 755 млрд рублей, считают эксперты «Интерфакса».

Согласно отчетности, прибыль до налогообложения Сургутнефтегаза по итогам 2020 года выросла в семь раз - до 877,218 млрд рублей, выручка снизилась на 31 процент – до 1,062 трлн рублей, валовая прибыль - в 1,7 раза, до 274,498 млрд рублей.

Финансовым рекордам компании способствовали многомиллиардные валютные накопления, прибыль от которых затмевает финансовые результаты от нефтяной деятельности.

Аналитики полагают, что дивиденды Сургутнефтегаза по «префам» за 2020 год могут составить 6,72 рубля на акцию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:44, просмотров: 336, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 18:30
Вот и ладушки. Хватит дворец от плесени отшоркать как раз
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:56
Не, этот дворец от плесени не отшоркать.

Только снести и новый отстроить.

В принципе, как и всю страну.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 2106
  2. ​В Югре следователи начали проверку после отравления воспитанников частного детсада 889
  3. ​В Югре 1700 человек получат выплаты к 35 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 809
  4. ​В Югре снижают грузоподъемность ледовых переправ 805
  5. ​Житель Ханты-Мансийска умер от коронавируса 522
  6. ​4 апреля католики Сургута отметят Пасху 516
  7. ​Зараженные коронавирусом выявлены в 16 городах и районах ХМАО 509
  8. ​Сургутян приглашают пройти десять тысяч шагов 483
  9. ​Праздник без родителей: детсадовцы Югры отметят выпускные в узком кругу 398
  10. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 336
  1. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6454
  2. ​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу 3290
  3. Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре 3055
  4. ​Сам себе хозяин? Проезд на 69 маршруте подорожал до 35 рублей 2667
  5. ​Новый перинатальный центр в Сургуте готов принимать малышей 2430
  6. ​Почему Варламов не любит Сургут? 2411
  7. Структура администрации, сформированная Шуваловым и Жердевым, прекращает свое существование 2402
  8. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 2378
  9. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 2370
  10. ​Якубович сыграл не по правилам 2336
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19103
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 12032
  3. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 10737
  4. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 10542
  5. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10274
  6. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9886
  7. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9860
  8. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 8311
  9. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8167
  10. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8098

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика