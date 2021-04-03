Каких дивидендов ждать от Сургутнефтегаза по итогам 2020 года

В 2020 году прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ увеличилась в семь раз – до 729,578 млрд рублей, а «кубышка» достигла 3,567 трлн рублей. Годовая прибыль компании составит 755 млрд рублей, считают эксперты «Интерфакса».

Согласно отчетности, прибыль до налогообложения Сургутнефтегаза по итогам 2020 года выросла в семь раз - до 877,218 млрд рублей, выручка снизилась на 31 процент – до 1,062 трлн рублей, валовая прибыль - в 1,7 раза, до 274,498 млрд рублей.

Финансовым рекордам компании способствовали многомиллиардные валютные накопления, прибыль от которых затмевает финансовые результаты от нефтяной деятельности.

Аналитики полагают, что дивиденды Сургутнефтегаза по «префам» за 2020 год могут составить 6,72 рубля на акцию.