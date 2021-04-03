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​Доходы Utair сократились до 32,6 млрд руб

Авиакомпания Utair отчиталась о работе за 2020 год

​Доходы Utair сократились до 32,6 млрд руб
Фото: utair.ru

В 2020 году доходы Utair сократились в 1,8 раза – до 32,6 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Данные отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) публикует пресс-служба авиакомпании.

«В начале 2020 года авиакомпания показывала темпы роста, опережающие аналогичные периоды 2019 года, и росла до марта включительно. Но пандемия привела к остановке международного сообщения и закрытию границ между регионами. В результате доходы компании за 2020 год сократились до 32,6 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Оптимизировав парк воздушных судов и маршрутную сеть, Utair увеличила долю авиаперевозок на рынке РФ с 6,5 до 7,1 процента, а долю региональных рейсов – на десять процентов. Пассажиропоток составил 4,8 млн пассажиров, загрузка — 79 процентов.

«В условиях пандемии Utair не останавливал авиасообщение внутри страны и в 2020 году открыл 45 новых маршрутов — из них 41 межрегиональный и три международных. Были усилены онлайн-сервисы: Utair первым в России ввел оплату в полете с помощью ApplePay и GooglePay, стартовала продажа допуслуг в социальных сетях и мессенджерах. В итоге доля чистого убытка в полученных доходах не превысила 6,5 процента, он составил 2,1 млрд рублей», - добавили в компании.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 200, комментариев: 0
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