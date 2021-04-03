Сургутян приглашают отметить католическую Пасху

4 апреля католики отмечают главный христианский праздник – Пасху. В Сургуте Святая Месса совершится в католическом храме (пр. Набережный, 19/1) в субботу, 3 апреля, в 21.00. Праздничные Мессы будут также в воскресенье, 4 апреля, в 10.00 и в 18.00. Все службы будет сопровождать прекрасная органная музыка.

«В этом году между католической и православной пасхой почти месяц. Эта разница возникает из-за разных календарей - юлианского (православная Церковь) и григорианского (католическая Церковь). Эта разница не имеет великого значения, поскольку христиане отмечают Пасху не только раз в год, и даже не два, а каждую неделю, в каждое воскресенье, о чем прекрасно свидетельствует название этого дня в России. Католики молятся за всех жителей города Сургута и всем желают благословения и нужных благодатей от Иисуса Христа, который за нас умер и воскрес. Приглашаем на праздник Пасхи!», - отметил настоятель Католического прихода в Сургуте отец Марэк Ящковски.