Экс-глава Сургута Дмитрий Попов подал в суд на прокуратуру

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов, который доказал свою невиновность по «песочному делу», требует от прокуратуры извинений и возмещение материального ущерба. Соответствующее ходатайство поступило в Сургутский горсуд в конце марта.

«29 марта 2021 года в Сургутский городской суд ХМАО – Югры поступило ходатайство Попова Дмитрия Валерьевича о возмещении имущественного вреда реабилитированному, обязании прокурора Сургута принести от имени государства извинения за причиненный вред. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Попова Дмитрия Валерьевича назначено на 20 апреля 2021 года в 16.00», - сообщили в инстанции.

Дмитрия Попова обвиняли в превышении должностных полномочий. Из-за претензий прокуратуры ему пришлось покинуть пост главы города. Судебные тяжбы длились несколько лет. В сентябре 2020 года он был оправдан в горсуде, в декабре оправдательный приговор подтвердили в апелляционной инстанции. В этом году Дмитрий Попов вернулся на работу в Сургутнефтегаз.