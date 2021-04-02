Причиной столкновения самолетов в аэропорту Сургута стал срыв тормозной система

Названа причина авиаинцидента в сургутском аэропорту, где 1 апреля столкнулись два воздушных судна.

«При техническом обслуживании самолётов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошел срыв тормозной системы. В результате чего, совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке. В воздушных судах пассажиры и члены экипажей отсутствовали, пострадавших нет. Воздушные суда повреждены», - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов продолжаются. На месте также работают сотрудники Уральского СУ СКР на транспорте. Они опубликовали видео с места ЧП.

Ранее происшествие прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Utair, которой принадлежат поврежденные самолеты.