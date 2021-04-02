Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Уже завтра суббота, а значит время для культурной и интеллектуальной подзарядки! Публикуем традиционную еженедельную афишу на 3 и 4 апреля.

3 апреля

«Музыкальный квартирник»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 16:00/18:00.

Ученики школы музыки «ВсемПоБарабану» сыграют в «Порту» – теплая камерная обстановка, звуки до боли известных мелодий и песни авторского сочинения развеют скуку даже самого угрюмого гостя.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей.

Комедия «Вечер русских водевилей»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Россия XIX века – не только суровые нравы. Это еще и интриги, водоворот страстей и озорства. Какая жена лучше: бесхитростная деревенская хлопотунья или утонченная светская умница? Что делать богатому, но наивному и очень влюбчивому юноше, когда отец торопит с женитьбой, а глаза разбегаются от обилия самых разных претенденток на руку и сердце? Зрителей ожидают очаровательные герои, яркие костюмы, много доброго юмора, музыки и две головокружительные любовные истории!

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Дискуссионная площадка «Химические катастрофы»

Место проведения: «Интеллектуальный клуб», проспект Ленина, 35, а также сообщество ЮНТИ во «ВКонтакте». Время: 18:30.

Магистр химического факультета ННГУ им. Лобачевского, популяризатор науки Сакина Зейналова ответит на вопросы горожан о том, как повлияли на людей и экологию масштабные химические катастрофы, как такие инциденты меняют представления о безопасности и с какими из веществ происходит больше всего неприятностей.

4 апреля

Спектакль «Золотой ключик или Приключения Буратино»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/15:00.

Любимая с детства сказка, напоминающая о дружбе, верности, доброте, умении оставаться самим собой в любых ситуациях, а также о том, как важно сохранять веру в мечту. С первых минут юные зрители театра окунутся в захватывающее приключение вместе с Буратино.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: от 300-400 рублей.

Музейное занятие «Чем чуднее, тем моднее»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Сургутяне смогут познакомиться с историей костюма времен Российской империи, узнают много нового и интересного об одежде, проведут собственное исследование и примут участие в творческом мастер-классе.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей.

Выставка скульптур «АРХЕОарт»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра.

Окунитесь в историю Югры, посетив показ скульптур, созданных художниками Еленой и Алексеем Лавринчуками по мотивам археологической коллекции музея и мифологии обских угров. В честь закрытия выставки гостям подарят уникальное издание «Открытое хранение. СреднеОБЬе в бронзе и металле», представляющее археологические коллекции из собрания Сургутского художественного музея.

Телефон для справок: 51-68-10; 51-68-11. Стоимость билета: взрослый – 100 рублей, детский (старше 7 лет) – 50 рублей, детский (до 7 лет) - 30 рублей.