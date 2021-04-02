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​Администрация Сургута не может продать муниципальные помещения из-за их непривлекательности

Бюджет Сургута приобрел больше 100 миллионов рублей от продажи муниципального имущества за 2020 год

​Администрация Сургута не может продать муниципальные помещения из-за их непривлекательности
Фото: pixabay.com

В сургутской мэрии пытаются найти применение муниципальным помещениям. В 2020 году поступления средств от приватизации такого имущества составили больше 100 миллионов рублей. Однако аукционы по двум объектам так и не состоялись – никто не заявился. Об этом на комитете думы города по финансам и бюджету рассказал представитель управления имуществом администрации Сургута Евгений Доронин.

Не у дел остались помещения на Пушкина, 22 и нежилая площадь в промзоне ГРЭС-2 в поселке Кедровом. При этом 43 квадратных метра на Пушкина – в удовлетворительном состоянии. Цена объекта 2 миллиона 190 тысяч. Но состояние второго, по словам чиновника, оставляет желать лучшего. «Откровенно говоря состояние помещения в Кедровом не очень удовлетворительное, не знаем, получится ли его продать. Да и место расположения не совсем выгодное. Хотя судя по оценке, оно достаточно приемлемое. Его стоимость 610 тысяч рублей: нежилое помещение состоит из двух комнат», – оценил ситуацию Евгений Доронин.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова уточнила у спикера, кто отвечает за содержание муниципального имущества и почему оно находится в таком состоянии. Чиновник пояснил, что здание уже долгое время пустует, оно отключено от коммуникаций поэтому со временем теряет свою привлекательность по естественным причинам. Он также указал на еще один объект, который по той же причине становится точкой притяжения маргинальных лиц и любопытных детей – кинотеатр «Аврора». Ранее siapress.ru сообщал, что здание бывшего кинотеатра горело. Причиной ЧП дознаватели назвали поджог. На такие объекты стоит обратить особое внимание, считает Доронин.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 170, комментариев: 1
Комментарии:
Катерина
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Сегодня в 14:38
На сайте администрации города есть информация по всем подразделениям администрации. Выступал Доронин Е.А. председатель комитета по управлению имуществом.

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