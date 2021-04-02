В первый день приема родители подали почти девять тысяч заявлений в Сургуте

Прием заявлений в первые классы на 2021 год стартовал 1 апреля. В первый день поступило почти девять тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников.

Стоит отметить, что часть поступивших заявлений отсеется, потому как некоторые из них попросту дубликаты. «Родители имеют право подавать заявления в неограниченное количество образовательных организаций. Как правило, они так и делают. Чаще всего они подаются в школы, закрепленные за местом проживания ребенка, и дополнительно в гимназии, лицее, либо школы с углубленным изучением отдельных предметов. Естественно, часть из них отсеются после предоставления документов родителей в образовательные организации», – пояснила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Ранее siapress.ru сообщал, что 1 сентября в этом году за парты сядут 6,5 тысяч сургутских первоклашек. Прием заявок продлится до 30 июня. После чего стартует вторая волна: с 6 июля до 5 сентября продолжится прием заявок для тех, кто желает пойти в школу не по месту регистрации.

По итогам насыщенного дня приемной кампании уже определились рекордсмены по количеству заявок. Королевой рейтинга, бесспорно, стала школа № 9 – там приняли около 800 заявок. Образовательное учреждение сегодня самостоятельно закрывает потребность близлежащих микрорайонов в западной части города.

На втором месте по количеству заявок оказались «Сургутская технологическая школа» и МБОУ СШ №31. Туда поступило по 460 заявлений. И закрывает тройку лидеров еще не отрывшаяся, но ожидаемая жителями школа в 32 микрорайоне. В филиале лицея имени Хисматулина будут реализовывать и программу начального общего образования. Строительный процесс здесь уже завершен – объект проходит процедуру получения лицензии.

Также большой популярностью пользуются лицей №1, школа №10, №46, лицей Хисматулина и гимназия Салманова.