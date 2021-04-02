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​Подкатил: первоапрельская авария произошла на аэродроме сургутского аэропорта

В аэропорту Сургута столкнулись два самолета

​Подкатил: первоапрельская авария произошла на аэродроме сургутского аэропорта
Фото: Телеграм-канал «Обь»

Вечером 1 апреля на аэродроме сургутского аэропорта произошло небольшое ЧП. Два самолета, стоящих рядом друг с другом, одолела сила притяжения. Один из них с запущенными двигателями начал катиться и доехал до соседнего самолета. О нелепом происшествии сообщают местные телеграм-каналы.

Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Utair»: «В аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолета АTR-72 произошло смещение воздушного судна в сторону находившегося на стоянке ЯК-40. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали, пострадавших нет. Авиакомпания расследует причины случившегося».

Небольшие повреждения получили сами самолеты. В причинах происшествия также разбираются следователи. «В настоящее время проведен осмотр места происшествия, прилегающей территории, воздушных судов, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», – рассказали в Уральском СУ на транспорте следственного комитета.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 549, комментариев: 1
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