В аэропорту Сургута столкнулись два самолета

Вечером 1 апреля на аэродроме сургутского аэропорта произошло небольшое ЧП. Два самолета, стоящих рядом друг с другом, одолела сила притяжения. Один из них с запущенными двигателями начал катиться и доехал до соседнего самолета. О нелепом происшествии сообщают местные телеграм-каналы.

Информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Utair»: «В аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолета АTR-72 произошло смещение воздушного судна в сторону находившегося на стоянке ЯК-40. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали, пострадавших нет. Авиакомпания расследует причины случившегося».

Небольшие повреждения получили сами самолеты. В причинах происшествия также разбираются следователи. «В настоящее время проведен осмотр места происшествия, прилегающей территории, воздушных судов, опрашиваются работники аэропорта, представители авиакомпаний, изымается техническая документация, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», – рассказали в Уральском СУ на транспорте следственного комитета.