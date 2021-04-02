В Сургуте – ночное ДТП с пострадавшими

Юный лихач из Сургута поплатился здоровьем четверых человек за ночные «гонки» по городу. По предварительным данным, в 00:20 18-летний любитель скорости за рулем «ВАЗа» несся по дороге и, решив не сбавлять скорость, надеялся «пролететь» перекрёсток улиц Лермонтова – Бульвар Писателей на красный свет. Но в этот момент перекресток пересекала «Тойота» под управлением 38-летнего водителя. Машины столкнулись. От удара «Тойоту» отбросило на опору уличного освещения, а переднюю часть «ВАЗа» смяло.

Оба водителя, а также их пассажиры - 19-летняя девушка в «ВАЗе» и 51-летний мужчина в «Тойоте» - получили травмы.

Всего за минувшие сутки югорские автоинспекторы зарегистрировали 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.

Дорожная полиция задержала девять «нетрезвых» водителей, двух – за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии; семерых – за отказ от медицинского освидетельствования. 37 водителей оштрафованы за выезд на встречную полосу, 21 – за нарушение требований к перевозке детей.