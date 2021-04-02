Гости на свадьбе в Сургутском районе устроили стрельбу

Жители Сургутского района выразили свои эмоции стрельбой на свадьбе. Запись с пальбой нашли в социальной сети сотрудники ОМВД России по Сургутскому району совместно с районной администрацией. Оставалось найти самих героев ролика.

На видеозаписи неизвестные, находясь среди гостей свадьбы возле ресторана, несколько раз выстрелили в воздух. Полицейские быстро нашли нарушителей спокойствия – ими оказались трое жителей Лянтора 1988, 1995 и 1998 годов рождения. Пистолеты оказались холостыми – их отправили на экспертизу. Сами нарушители в содеянном признались, и объяснили свой поступок тем, что «хотели выразить радость», сообщает УМВД Югры.

Увы, раскаяние не избавило стрелков от ответственности. Против веселой троицы составлены административные протоколы по ч.3 ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или вне отведенных для этого местах». Мировой судья назначил нарушителям административный штраф в размере 50 тысяч рублей каждому. Оружие конфисковали.