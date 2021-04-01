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​В Сургуте в 2021 году появятся две новые школы – в лучшем случае

Глава Сургута Андрей Филатов оценил темпы строительства школы в 33 микрорайоне

​В Сургуте в 2021 году появятся две новые школы – в лучшем случае
Фото: siapress.ru

Конец июня 2021 года. Такой срок сдачи объекта сейчас обозначен для завершения строительства школы в 33 микрорайоне. Сегодня его готовность сам застройщик оценивает на 42 процента. Что объект образования сдадут в срок, на данный момент верится с трудом – осталось ровно три месяца. Однако оптимистичный настрой строителей заставляет поверить в, казалось бы, невозможное. «Закончить объект в срок – реально. Будем стараться, – отметил заместитель генерального директора ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» Ростислав Пилецкий. – В первую очередь нас задержали аномальные морозы в этом году. Мы не могли проводить работы: устройство фасада, заливка полов требуют более теплой погоды. Сейчас все нормализовалось – планируем нагонять сроки. Запускаем тепло в первую очередь, увеличиваем количество людей».

Подрядчик также рассказал, что задержка связана в том числе с поставкой материалов на определенном этапе в связи с пандемией, однако сейчас работа налажена. С нехваткой рук поначалу тоже были трудности. Теперь те строители, что работали на объекте в 32 микрорайоне, перешли на соседнюю стройку. Всего 149 человек.

Побывал на объекте и лично оценил темпы строительства глава Сургута Андрей Филатов: «Беспокойства нет, потому что люди работают. Безусловно, стройка – это сложный процесс, поэтому могут возникать заминки. Сегодня мы посещаем все объекты, которые находятся в стадии строительства для того, чтобы синхронизировать взгляд на бумаге и на площадке. У меня есть удовлетворенность в компетенции строителей и внутренней убежденности. Самое главное, когда мы отходим от нормы, понимать, как мы будем реализовывать это отставание. Сегодня я услышал четкий ответ по этому поводу. Также службы города настроены на взаимодействие с застройщиком. Я думаю, в рамки графика уложимся».

Из заложенных на строительство школы 940 миллионов рублей освоена пока только половина. Сейчас идут работы по утеплению фасада, установке окон. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в крайнем случае в августе 2021 года. Получение лицензии также должно произойти в этом году: «Другого пути нет», – подчеркнул замглавы Сургута по строительству Валерий Фомагин в беседе с градоначальником и подрядчиком.

Школа в 33 микрорайоне рассчитана на 900 мест. Ее появления ждут многие жители близлежащих домов. Объект станет частью начальной школы «Перспектива», основной корпус которой расположен по соседству. Здесь будут обучаться с 1 по 11 классы, однако перевод детей планируют осуществлять постепенно. Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина рассказала, что «в ближайших микрорайонах школы загружены с коэффициентом 1,9, поэтому мы с нетерпением ждем этот объект и планомерно будем переводить сюда детей. Уже выстроен план поэтапного перехода: в новый корпус переведем вторые и третьи классы из «Перспективы». Мы понимаем объективно, что с 1 сентября объект не запустят, поэтому будем комплектовать пятые классы в других школах с перспективой перевода их в новое здание».

К слову, до 2024 года Сургут ожидает появления девяти новых объектов в рамках нацпроекта «Образование». Есть большая вероятность, что 1 сентября свои двери откроет школа в 32 микрорайоне, которая станет частью лицея имени Хисматулина. Ее строительство уже завершено – объект проходит этап лицензирования.


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Сегодня в 21:39, просмотров: 17, комментариев: 0
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