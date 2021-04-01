Житель Сургута из мести опубликовал интимные фото своей бывшей девушки в соцсети

38-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела после того, как отомстил своей бывшей девушке за разрыв отношений.

Брошенный мужчина решил показать экс-подружке, что решение она приняла не зря. Он создал в инстаграме открытую страницу от ее имени и опубликовал интимные фотографии возлюбленной. Чтобы унизить девушку еще больше, он подписался на ее друзей и знакомых.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание – два года лишения свободы, но скорей всего обидчивый сургутянин отделается штрафом.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.