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​Отомстил: сургутянин заработал «уголовку» за распространение интимных фото своей бывшей

Житель Сургута из мести опубликовал интимные фото своей бывшей девушки в соцсети

​Отомстил: сургутянин заработал «уголовку» за распространение интимных фото своей бывшей
Фото: pixabay.com

38-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела после того, как отомстил своей бывшей девушке за разрыв отношений.

Брошенный мужчина решил показать экс-подружке, что решение она приняла не зря. Он создал в инстаграме открытую страницу от ее имени и опубликовал интимные фотографии возлюбленной. Чтобы унизить девушку еще больше, он подписался на ее друзей и знакомых.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание – два года лишения свободы, но скорей всего обидчивый сургутянин отделается штрафом.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 19:36, просмотров: 76, комментариев: 0
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