В Сургуте в ДТП пострадали пять человек

В Сургуте на перекрестке улицы Ленина и бульвара Писателей в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла ночью. По предварительным данным, виновником стал 19-летний водитель ВАЗа.

Молодой человек вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota RAV4, которой управлял 39-летний мужчина. В результате аварии водители автомобилей получили травмы. С места аварии также госпитализирован мальчик 2020 года рождения, который находился в кроссовере. Позже в травмцентр за медицинской помощью обратились 20-летняя пассажирка ВАЗа и 52-летний пассажир Toyota.

«В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, по итогам которого будет установлена причина и вина участников, и принято правовое решение», - сообщили в пресс-службе УМВД города.