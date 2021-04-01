Дом-музей Салманова презентовал проект в честь круглой даты

В Сургуте презентовали масштабный просветительский проект, посвященный Салманову. Презентация проекта «Биография нефти. Ф.К. Салманов» состоялась в Доме-музее Салманова. Мероприятия были подготовлены Сургутским краеведческим музеем к 90-летию со дня рождения легендарного геологоразведчика.

В частности, жителей и гостей города ждет сразу несколько выставок и кинопоказов в доме геолога, а также квизы, викторины, праздничные программы в честь почетных геологов. Есть в плане мероприятий также субботник с уборкой территории дома-музея и оформление улицы Терешковой в стиле «шестидесятых».

Также на территории Дома-музея установят макеты буровых станков: «Станки разного времени, с неолитического до 20 века. Они будут выполнены в удобном масштабе, будут интерактивными, чтобы посетители могли познакомиться с нефтяным делом» - поделилась Марина Селянина, директор Сургутского краеведческого музея.