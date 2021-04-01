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​Лампа рубль бережет: в трех образовательных учреждениях Сургута поменяли освещение

В детском саду, школе и гимназии Сургута новое уличное освещение

​Лампа рубль бережет: в трех образовательных учреждениях Сургута поменяли освещение
Гимназия им. Салманова. Фото avatars.mds.yandex.net

Устаревшие уличные лампы на современные энергоэффективные светодиодные светильники заменили сразу в трех учреждениях города: в гимназии им. Ф.К. Салманова, детском саду «Сказка» и школе № 8 им. А.Н. Сибирцева.

В гимназии светильники были установлены на невысоких опорах торшерного типа, в садике и школе — на фасадах зданий. Все световое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком службы — порядка десяти лет. В общей сложности было заменено 129 уличных ламп.

Как отмечает директор гимназии им. Ф.К. Салманова Галина Мисюля, качество освещения значительно улучшилось: «Теперь близлежащая территория зданий хорошо просматривается, что имеет огромное значение, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности».

«Модернизация системы наружного освещения снизит объем электропотребления образовательных учреждений в среднем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом», - подчеркнул Владимир Корабельников, замгендиректора по производственным вопросам АО «Газпром энергосбыт Тюмень» - компании, которая выступила инвестором и исполнителем данных работ.

Всего на данные объекты было потрачено 3,3 млн рублей.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 221, комментариев: 0
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