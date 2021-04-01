В католическом храме Сургута пройдет фестиваль классической музыки

10 и 11 апреля в стенах Римско-католической церкви Св. Иосифа Труженика пройдет «Пасхальный гала-концерт».

В программе: музыка Баха, Вивальди, Генделя, Моцарта, Рахманинова и Чайковского.

На органе сыграет солистка Томской филармонии Мария Блажевич. Также можно будет услышать игру на скрипке, виолончели, гобое, фаготе, валторне и тромбоне.

Отметим, что впервые классическую музыку в стенах католического костела прихожане услышали в сентябре 2019 года. Разовый, как тогда казалось, концерт получил большой резонанс. За ним последовало еще несколько выступлений, после чего планировалась программа на 2020 год, но пандемия разрушила все задумки.

В январском интервью siapress.ru настоятель католического прихода отец Марэк Ящковски отмечал, что люди ждут этих концертов не меньше, чем сами артисты: «Мне постоянно звонят прихожане, сами музыканты часто спрашивают: «Когда мы сможем приехать?» Я говорю: «Не знаю, как пандемия закончится, а пока можем себе позволить только онлайн-концерты».

Отмечается, что из-за огромного количества желающих, вместо двух запланированных выступлений состоится сразу четыре: в 16.00 и в 18.00 в субботу и в воскресенье.

Концерты пройдут по адресу: пр. Набережный, 19/1, храм Иосифа Труженика.

Стоимость билета (пожертвования) составляет 400 рублей.

Билеты можно забронировать по телефону: 89227754581.