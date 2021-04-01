Анна Шерстнева стала проректором СурГУ по финансово-экономической деятельности

Бывший заместитель мэра Сургута по финансам Анна Шерстнева заняла должность проректора по финансово-экономической деятельности и имущественному комплексу в Сургутском государственном университете. Об этом сказано на сайте вуза, также информацию подтвердился экс-замглавы.

«В СурГУ я работаю уже три недели. Пришла по приглашению, предварительно обсудив перспективы с работодателем», – прокомментировала корреспонденту siapress.ruШерстнева.

Отметим, что об уходе главного финансиста Сургута с поста стало известно в октябре 2020 года. Свою карьеру в мэрии она начинала в 1997 году с должности специалиста I категории управления финансов. С 2002-го по 2016 год она занимала посты заместителя директора, а затем директора департамента финансов. В 2016 году была назначена заместителем главы.