Директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач переходит на новую работу

Кадровые перестановки в администрации Сургута продолжаются. На этот раз свой пост покинул главный коммунальщик Сургута, директор департамента городского хозяйства Роман Богач. Информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в пресс-службе «белого дома», отметив, что чиновник переходит на работу в МКУ «Лесопарковое хозяйство»:

«С сегодняшнего дня исполнять обязанности директора департамента городского хозяйства будет Константин Карпеткин. Роман Богач покинул свой пост в связи со сменой направления деятельности. Он возглавит МКУ «Лесопарковое хозяйство».

Отметим, что до прихода в мэрию Роман Богач также возглавлял «Лесопарковое хозяйство». В должности руководителя департамента он проработал около 3,5 лет.