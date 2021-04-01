В Сургуте прооперировали новорожденного с некротизирующим энтероколитом

Врачи неонатальной службы БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» выходили необычного ребенка. Недоношенный новорожденный имел редкое заболевание - некротизирующий энтероколит. Это заболевание поражает кишечник и может привести к отмиранию тканей.

Через несколько дней после рождения, малыш перестал нормально есть, стал менее активным. Анестезиологи-реаниматологи из детского отделения вместе с детскими хирургами обследовали ребенка, оперативно поставили диагноз и провели операцию. После нее последовал этап реабилитации и дальнейшего выхаживания в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малыш находился под круглосуточным наблюдением врачей и медицинских сестер.

Проведенное лечение не только обезопасило ребенка от опасных осложнений, но и позволило ему полноценно усваивать кормление. Ребенок набрал вес и был выписан домой. Теперь он будет наблюдаться в отделении катамнеза Центра охраны материнства и детства.