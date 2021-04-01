Накануне в Сургуте на Тюменском тракте произошло массовое ДТП

Сургутские автомобилисты вновь отличились, в этот раз – своей невнимательностью. В минувшую среду днем на Тюменском тракте произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Мицубиши» решил не соблюдать безопасную дистанцию с автомобилем впереди и в какой-то момент отвлёкся. Беда не заставила себя ждать: «многозадачный» водитель столкнулся с остановившейся впереди «Тойотой», после чего движущиеся позади автомобили начали врезаться друг в друга один за другим, словно в глупых комедиях. «Мицубиши», «Тойота», «Мазда», «Хендай» и «Хонда» - теперь всем придется менять бампера. К счастью, водители отделались лишь испорченным настроением.

За минувшие сутки в Югре не было ДТП с пострадавшими. Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции продолжают задерживать водителей в состоянии опьянения (11 человек), за отказ от медицинского освидетельствования (один), за повторное управление автомобилем «подшофе» (двое).

35 водителей выехали на «встречку» и были оштрафованы, 28 нарушили требования к перевозке детей.