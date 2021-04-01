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​Во всем виновата маска: СПОПАТ отреагировал на жалобу

В СПОПАТе рассказали, что произошло в 14 автобусе и кто кого обматерил

​Во всем виновата маска: СПОПАТ отреагировал на жалобу
Фото: siapress.ru

«Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» отреагировало на жалобу пассажира в отношении кондуктора автобуса, обслуживающего маршрут № 14. Информация о конфликте в организацию поступила через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент». Ранее siapress.ru писал о том, что в социальных сетях сургутянка опубликовала жалобу. В своем посте она описала ситуацию, когда кондуктор не давала пассажиру купить билет с помощью бесконтактной оплаты через телефон. А после замечания подростка в отношении «компетентности» сотрудника она послала его «подальше».

В СПОПАТе корреспонденту ранее сообщали, что в отношении действий сотрудника будет проведено служебное расследование. Его итогами предприятие также поделилось с информационным агентством. По версии другой стороны конфликта, парень, войдя в общественный транспорт, задал кондуктору несколько вопросов, которые та попросту не расслышала из-за маски на лице пассажира. «В очередной раз, переспросив и поняв, что вопрос заключался в возможности оплаты проезда бесконтактным способом, кондуктор протянула терминал пассажиру для оплаты проезда, при этом пассажир приложил к терминалу телефон с возможностью бесконтактной оплаты и в резкой и бестактной форме отметил, что кондуктор некомпетентна в данном вопросе. В этот момент другая пассажирка в конце салона автобуса сделала кондуктору замечание по поводу некорректного поведения кондуктора. На что сотрудница и еще несколько пассажиров резонно отметили, что вины кондуктора в данном случае не наблюдается», – пояснили в СПОПАТе.

В подобных инцидентах кондукторам рекомендуют брать номера телефонов у пассажиров – незаинтересованных лиц, – которые в случае чего помогут прояснить ситуацию. Что и сделала сотрудница в момент стычки. Одна из пассажиров, что сидела рядом с кондуктором и была непосредственным наблюдателем ситуации, подтвердила вышеизложенную информацию про плохую слышимость в маске. Со слов пассажирки, предоставившей свой номер телефона кондуктору на всякий случай, «после данной нецензурной реплики подростка кондуктор спросила, зачем он ее «послал подальше» (при этом дословно повторила его реплику). В этот момент девушка, сидевшая в конце салона автобуса, вытащила из ушей наушник и, услышав то, что кондуктор повторила, сделала ей замечание. Другие пассажиры попытались объяснить ей, что вины кондуктора в данном случае нет. Но та настаивала на своем и сказала, что напишет жалобу».

Итогом сего случая и производственного разбирательства для самого кондуктора стало дисциплинарное взыскание. С другими же сотрудниками провели разъяснительные беседы о недопустимости подобных высказываний в любых обстоятельствах.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 319, комментариев: 1
Комментарии:
Anatoly
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Сегодня в 11:50
Так все таки получается подросток послал кондуктора, а она переспросила зачем его же словами? Так получается, что он и спровоцировал женщину на конфликт.

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