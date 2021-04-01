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Бородатая шутка заставила сургутских журналистов побелеть

Неизвестный житель Сургута «обелил» спины корреспондентов старой первоапрельской шуткой

Бородатая шутка заставила сургутских журналистов побелеть
фото: siapress.ru

Возле здания редакции siapress.ru ходит неизвестный и заставляет спины журналистов белеть. Об этом сообщили сами сотрудники информационного агентства, которые, к слову, собираются подыскать хорошую химчистку и сделать массовый заказ.

«Это просто ужас какой-то! – делится подробностями представитель СМИ. – Шла на работу, никого не трогала. Подбегает некий мужчина, говорит, что у меня спина белая. Я обернулась, и действительно – белая!»

Самое загадочное в этой истории то, что к самой журналистке никто не прикасался, а за ее спиной был рюкзак. Каким образом горожанину удалось провернуть трюк – неизвестно. По предварительным данным сургутянину с «хорошим» чувством юмора удалось «обелить» спины уже двух сотрудников, но это число может кратно увеличиться.

Отметим, что такие случаи не редкость для 1 апреля. Поэтому редакция siapress.ru просит горожан быть бдительными и не становиться жертвами бородатых шуток.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 209, комментариев: 0
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