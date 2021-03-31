В думе Сургута назначили нового зампредседателя комитета по финансам

Единогласно проголосовали «за». В думе Сургута выбрали нового заместителя председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Теперь пост заняла депутат гордумы Татьяна Калиниченко, которая входит в состав соответствующего комитета. Ее кандидатуру выдвинула председатель сургутского парламента Надежда Красноярова. Она отметила, что занимать эту должность придется совсем недолго – всего три месяца, – так как близятся депутатские выборы.

Напомним, ранее правой рукой Надежды Краснояровой в «денежным» комитете был Артем Кириленко. Накануне он досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на работу в администрацию Сургута по приглашению главы города Андрея Филатова. В мэрии бывший парламентарий также курирует вопросы, связанные с финансовым блоком. Однако вскоре у него появится еще один коллега, которому делегируют «финансы и бюджет», а за Артемом Кириленко оставят «экономику и инвестиции».

Кстати, действующий – шестой созыв думы Сургута – работает до осени 2021 года. Единый день голосования назначен на 19 сентября, когда пройдут выборные кампании различного уровня. К слову, поэтому нового зампредседателя на место ушедшего из парламента Артема Кириленко назначать уже не будут.