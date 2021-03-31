Очередной Тотальный диктант пройдет 10 апреля

Близится апрель — значит, пора доставать ручки: очередной Тотальный диктант пройдет в стране.

По словам организаторов акции, в этом году она пройдет 10 апреля — обещают новшества. Во-первых, усилено онлайн-направление, во-вторых, впервые диктант можно будет написать по-английски.

Сургутяне смогут лично написать диктант на площадках в Центральной городской библиотеке имени Пушкина, ТРЦ «Аура», аэропорту Сургута, Историческом парке «Россия — моя история. Югра», офисе «Россети Тюмень», Интеллектуальном клубе. Старт — в час дня.

А в 15.20 в международном образовательном центре «Лингва» в этот день будут писать диктант по-английски. «Среди всех участников Тотального диктанта по английскому языку будет разыгран двухнедельный курс в любой школе EF Education First. Победитель будет выбран 15 апреля генератором случайных имён. Счастливчику нужно будет только добраться до Москвы, откуда его отправят в одну из школ EF, которую он выберет заранее», — говорят организаторы мероприятия в Сургуте.

Автором текста в этом году стал литератор Дмитрий Глуховский — он известен как автор романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Будущее», «Текст».