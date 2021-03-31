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​Дороги к школам и детским садам Сургута станут безопаснее

В думе Сургута обсудили обустройство безопасных путей к объектам образования

​Дороги к школам и детским садам Сургута станут безопаснее
Фото: siapress.ru

Пути к образовательным учреждениям Сургута в 2021 году станут безопаснее. В городском парламенте чиновники отчитались о планах ремонтных работ проездов, ведущих к школам и детским садам. «В перечень попало 14 территорий, шесть из которых у нас обеспечены финансированием, а восемь финансированием не обеспечены», – коротко доложил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

В план ремонта на текущий год включили проезд возле детского сада «Золотая рыбка», хотя ранее в мэрии говорили о сложностях его внесения в проект, так как территория принадлежит собственникам дома. Как раз с их помощью и удалось включить проезд в список первоочередных объектов.

«Основание для включения данного объекта в план – это наличие положительного решения собственников о проведении благоустройства придомовых территорий», – пояснил Константин Карпеткин.

За счет инициативы граждан по ремонту своей придомовой территории, администрация смогла включить в план реконструкции соседний бесхозный проезд, который в ближайшем будущем станет муниципальной собственностью. Здесь чиновники следуют принципу комплексного благоустройства.

Согласно представленной дополнительной информации, план на 2021 год состоит из 14 объектов. Сюда из списка невыполненных в 2020 году перенесен только один объект. Зампредседателя комитета думы по социальной политике Сергей Макеев уточнил у спикера, по какой причине не были включены остальные территории: «Проезд к «Лесной сказке» объявлен бесхозным, а в 2021 году он должен быть принят в муниципальную собственность. То же самое по детскому саду «Веснушка».

Здесь отчитался заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Он напомнил депутатам, что детский сад «Веснушка» на улице Федорова, 84 подлежит реконструкции – на его месте должна появиться школа-детский сад: «Был заключен договор с компанией «СеверСтрой», которая на сегодняшний день не в состоянии выполнить свои обязательства – идет процедура банкротства компании. Тот, кто возьмет на себя обязательства по строительству долевых долгостроев, в рамках выполнения этих обязательств благоустроит проезд возле детского сада. Но в ближайшие годы образовательный объект нужно готовить к плановому закрытию и реконструкции». В таком случае ремонт проезда и вовсе будет лишним, потому что новый объект образования займет и его территорию – дорога будет демонтирована.

После пояснений чиновника депутат думы города Богдан Гужва, удовлетворяя всеобщий интерес парламентариев, задал напрашивающийся вопрос: «Когда депутатам будет представлен проект внесения изменений в Генплан Сургута?» Юрий Валгушкин, отметил, что сейчас все зависит от решения главы Сургута. Если Андрей Филатов поручит чиновникам устранять замечания федеральных структур и готовить новый проект, то нынешний состав думы рискует и вовсе не увидеть главный документ города.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 391, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 15:23
Долгострой, кроме как дольщиков более из горожан никого не волнует. А вот ремонт проездом и освящения - волнует всех!
Просто кое кто решил переизбраться, вот и топит за актуальную повестку дня ..только для кого она актуальна?
Albert Leonov
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Сегодня в 16:23
Шикарный мульфильм можно было бы снять о сургутской жизни, используя стиль и технику Миядзаки! И не то, чтобы жаба душила, насчёт того, что у японцев есть, а у нас нет, но ведь такая фактура пропадает! Столько живых картинок перед глазами каждый день проходит! Вроде бы люди, а на самом деле чудища непонятно откуда взявшиеся. Или наоборот, вдруг что-то человеческое проглянет в персонаже, в котором его и быть-то не должно...
Показать действительность, ожидающая в ближайшее время. Форсирование Днепра в августе – декабре 1943 года, превращается в реальность для наших школяров и детей которых водят в детский сад. Для глубоко пенсионеров, обновятся в памяти рассказы тех кто воевал, форсировал водные преграды. Только они сражались за Родину. Ныне живущие за право перейти дорогу или дойти: школы, садика, поликлиники . Реалии таковы – наступает период весенней распутицы. Когда снег сходит вместе с новым асфальтом. Маленькие ямки превращаются в колдобины…Возле пешеходных переходов – огранённые лужи…Когда каждая проезжающая мимо машине – как самолет, бомбардировщик… Того и гляди взрывной волной накроет… Не от бомбы конечно, а брызг.
Но все это волнует мало местное и региональное начальство. Дороги – для автомобилистов, ровные должны быть и колеи. Вода что бы по обочине стекалась и аккурат в ливневую канализацию.. Таким макаром, что машины брызгают на всю ивановскую..

Эх….
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