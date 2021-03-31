В думе Сургута обсудили обустройство безопасных путей к объектам образования

Пути к образовательным учреждениям Сургута в 2021 году станут безопаснее. В городском парламенте чиновники отчитались о планах ремонтных работ проездов, ведущих к школам и детским садам. «В перечень попало 14 территорий, шесть из которых у нас обеспечены финансированием, а восемь финансированием не обеспечены», – коротко доложил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

В план ремонта на текущий год включили проезд возле детского сада «Золотая рыбка», хотя ранее в мэрии говорили о сложностях его внесения в проект, так как территория принадлежит собственникам дома. Как раз с их помощью и удалось включить проезд в список первоочередных объектов.

«Основание для включения данного объекта в план – это наличие положительного решения собственников о проведении благоустройства придомовых территорий», – пояснил Константин Карпеткин.

За счет инициативы граждан по ремонту своей придомовой территории, администрация смогла включить в план реконструкции соседний бесхозный проезд, который в ближайшем будущем станет муниципальной собственностью. Здесь чиновники следуют принципу комплексного благоустройства.

Согласно представленной дополнительной информации, план на 2021 год состоит из 14 объектов. Сюда из списка невыполненных в 2020 году перенесен только один объект. Зампредседателя комитета думы по социальной политике Сергей Макеев уточнил у спикера, по какой причине не были включены остальные территории: «Проезд к «Лесной сказке» объявлен бесхозным, а в 2021 году он должен быть принят в муниципальную собственность. То же самое по детскому саду «Веснушка».

Здесь отчитался заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Он напомнил депутатам, что детский сад «Веснушка» на улице Федорова, 84 подлежит реконструкции – на его месте должна появиться школа-детский сад: «Был заключен договор с компанией «СеверСтрой», которая на сегодняшний день не в состоянии выполнить свои обязательства – идет процедура банкротства компании. Тот, кто возьмет на себя обязательства по строительству долевых долгостроев, в рамках выполнения этих обязательств благоустроит проезд возле детского сада. Но в ближайшие годы образовательный объект нужно готовить к плановому закрытию и реконструкции». В таком случае ремонт проезда и вовсе будет лишним, потому что новый объект образования займет и его территорию – дорога будет демонтирована.

После пояснений чиновника депутат думы города Богдан Гужва, удовлетворяя всеобщий интерес парламентариев, задал напрашивающийся вопрос: «Когда депутатам будет представлен проект внесения изменений в Генплан Сургута?» Юрий Валгушкин, отметил, что сейчас все зависит от решения главы Сургута. Если Андрей Филатов поручит чиновникам устранять замечания федеральных структур и готовить новый проект, то нынешний состав думы рискует и вовсе не увидеть главный документ города.