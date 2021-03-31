Из-за сообщений о минировании администрации и филармонии Сургута оцепили площадь Советов

Вслед за зданием администрации Сургута эвакуировали филармонию – как стало известно корреспонденту siapress.ru, вся площадь Советов оцеплена, сотрудники культурной организации сейчас находятся в безопасности. На месте вновь работают полицейские с поисковыми собаками.

Источник издания рассказал, что за час до сообщения о минировании сотрудников попросили убрать машины и покинуть площадь, поэтому есть предположение, что силовики устроили учения. Отмечается, что на данный момент в здании мэрии не нашли никаких взрывных устройств, а в филармонии ведутся поиски.