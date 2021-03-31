В думе Сургута поддержали проект по подвозу детей из западного жилого района к школе

Добираться до школы на организованном автобусе теперь смогут обучающиеся начальной школы Сургута №20. Первоначально в проекте, представленном на рассмотрение думы Сургута, был указан только основной адрес образовательного учреждения. Не были учтены дети, обучающиеся в дополнительном корпусе, который находится в 360 метрах от основного по адресу Мечникова, 5. Однако депутаты обратили на это внимание: есть необходимость организации подвоза школьников из 38, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 микрорайонов города к дополнительному корпусу на Толстого, 20А.

Проект с внесенными поправками парламентарии поддержали на комитете думы города по социальной политике. Таким образом, школьный автобус будут доставлять детей к двум школам и развозить их обратно.

Директор департамента образования Ирина Замятина отметила, что «дополнительных финансовых средств не потребуется, как и дополнительных автобусов. Будет увеличен только маршрут следования одного автобуса».

В свою очередь, зампредседателя комитета думы Сургута по социальной политике Сергей Макеев подчеркнул: «Перевозка детей сегодня контролируется всевозможными органами надзора, начиная с ГИА. Поэтому персонально каждый ребенок и его местонахождение от начала маршрута до конца и обратно должны быть учтены».