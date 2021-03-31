ОНФ обратился в прокуратуру Югры из-за откладывающегося переселения сургутян из ветхого жилья

Сургутские деревяшки в районе НГДУ попали в центр внимания Общероссийского народного фонда: жильцы пожаловались активистам на администрацию, которая не торопится их переселять. ОНФ, в свою очередь, обратился в окружную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации.

Жалобу представителям ОНФ подали жильцы сразу семи домов на улицах Артема, Марии Поливановой и проспекте Набережном. Особенно люди жаловались на разваливающиеся стены, прогнившие инженерные сети — также они выразили недоверие обещаниям властей.

Деревяшки были признаны аварийными еще в 2012 году. Первое уведомление о расселении жильцы деревянных двухэтажек получили пять лет спустя — в 2017-м. Но похоже, переселяться пока некуда. Судя по сведениям общественников, собственников аварийного жилья ежегодно перекидывают в очереди на переселение, из года в год обещая заветные квартиры.

Есть и хорошие новости: представители администрации Сургута пообещали людям переселение в текущем году. На встрече с общественниками чиновники поделились планами построить для этих целей 53 дома.

Сбой сроков произошел в 2017 году, объясняют власти: тогда аукционы на выкуп жилья признали не состоявшимися — ни один из застройщиков не выставил свои квартиры на торги на предложенных условиях. Строителей не устроила цена за квадратный метр, которую установила Региональная служба по тарифам: 64 тысячи руб. против 80-100 тысяч на свободном рынке. Так более миллиарда рублей, выделенных властям Сургута округом на решение проблемы жильцов ветхих домов, в итоге вернулось обратно в бюджет округа не освоенными.

В 2020 году проблему тоже не решили: «По итогам года было приобретено всего 42 квартиры, а планировалось более четырехсот», — прокомментировала ситуацию начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства администрации Сургута Елена Абросимова.

В текущем году на переселение из аварийного жилого фонда Сургут получил более двух миллиардов рублей. Опять же требуется провести аукционы с участием застройщиков: если они в итоге опять будут сорваны, эти деньги уйдут другим муниципалитетам, где строители более сговорчивы. Торги стартуют уже в апреле.