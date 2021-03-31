Работники администрации Сургута эвакуированы из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве

Администрацию Сургута эвакуировали из-за шутника, который сообщил о минировании здания. На данный момент все сотрудники были эвакуированы. СМИ сообщают, что работников временно расположили в городской филармонии.

«Насколько известно нам, кто-то позвонил и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Сейчас на месте работают оперативники», – рассказал источник.

Отметим, что корреспонденту siapress.ru пока не удалось получить комментарий от УМВД Сургута или Югры. Их информация о произошедшем будет опубликована позднее.