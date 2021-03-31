В сургутском автобусе между кондуктором и пассажирами возник конфликт

Конфликт в автобусе, следовавшем по маршруту №14, возник между несовершеннолетним пассажиром и кондуктором. Подросток хотел купить билет с помощью бесконтактной оплаты – карта была привязана к телефону. По всей видимости, оплата не прошла с первого раза, после чего кондуктор потребовала рассчитаться пластиковой картой. Эту ситуацию в подробностях изложила подписчица портала «О!Сургут». «Он три раза хотел расплатиться телефоном, объясняя терпеливо кондуктору, что так можно расплатиться, но кондуктор требовала от него пластиковую карту и не давала терминал. Кричала как потерпевшая. Парень уличил момент и провел оплату. Но если первых три раза он был спокоен, то потом он сказал что-то вроде: «Что вы требуете, если … не разбираетесь».

В ответ кондуктор обматерила пассажира и грозилась высадить его из автобуса. А те, кто заступился за парня, сами стали предметом недовольных высказываний. «После моих угроз, что я сообщу куда надо, она стала собирать номера телефонов у пассажиров!», – добавила автор поста в группе во ВКонтакте, возмущаясь тем, что в общественном транспорте работает «некомпетентный сотрудник».

Инцидент прокомментировали в АО «СПОПАТ», которое обслуживает 14 маршрут. Там пообещали провести служебное расследование и высказались по поводу «компетентности» сотрудников. «Все кондукторы у нас проходят инструктаж по работе с оборудованием. Мы не выпустим человека на линию, если он не умеет пользоваться терминалом. Если телефон поддерживает функцию бесконтактной оплаты, конечно, так можно расплатиться», – пояснили корреспонденту siapress.ru в компании.