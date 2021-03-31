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Часть сургутских дачников в скором времени могут остаться без света

90 жителей Сургута, проживающих в дачных кооперативах, останутся без тока: они не заключили договор с энергосбытовой компанией

Часть сургутских дачников в скором времени могут остаться без света
фото: pixabay.com

90 сургутских дачников из ДНТ «Белые росы», ДНТ «Барсовское», СТ №7, ДНТ «Зелёный бор» могут остаться без света – они не заключили договор с энергосбытовой компанией и потребляли ресурс бесплатно.

Отмечается, что СГЭС выкупили электросетевое хозяйство кооперативов более трех лет назад, так как необходимо было улучшать качество и надежность ресурсоснабжения. Однако проверка показала, что часть жителей загородных домов попытались обхитрить компанию. Неплательщикам отключат ток уже в начале апреля.

«Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 31.12.2019) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и в случае не заключения договора в ближайшие дни, энергосбытовая компания будет производить отключение электроэнергии у бездоговорников с 5 апреля», – рассказали в пресс-службе СГЭС.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 377, комментариев: 0
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