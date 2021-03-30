«ЮВТ АЭРО» начала выполнять полеты из Сургута в Астрахань

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Сургута в Астрахань через Казань. Полеты начали выполняться в рамках весенне-летнего расписания по понедельникам. Билеты уже в продаже.

«Аэропорт Сургута в рамках весенне-летнего расписания начал обслуживать прямые рейсы на канадских самолётах Bombardier CRJ-200 из Сургута в Астрахань (через Казань). Полёты осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО» каждый понедельник. Авиасообщение продлится до 7 июня текущего года», - сообщили в пресс-службе сургутской авиагавани.

С 30 марта «ЮВТ АЭРО» начала также выполнять рейсы из Нижневартовска в Воронеж. Ранее по этому направлению самолеты из Югры не летали.