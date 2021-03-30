На ремонт еще 34 сургутских домов необходимо больше 200 миллионов

В Сургуте отремонтируют 46 дворов, но на большую часть из них потребуется привлечение дополнительных средств. Об этом заявил мэр города Андрей Филатов на встрече с депутатом Думы России Александром Сидоровым.

«В ходе летней кампании запланировано отремонтировать 12 дворов. По 34 придомовым территориям собраны полные пакеты документов, направлены заявки в департамент городского хозяйства. Планируем обеспечить их благоустройство при выделении дополнительных денежных средств» , – прокомментировал градоначальник.

Отмечается, что Сургуту на дополнительные работы потребуются 205 миллионов рублей. Всего в муниципалитете 120 придомовых территорий требуют реставрации.