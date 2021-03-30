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​В Сургуте в суд передано дело ОПГ вымогателей

Десять сургутян предстанут перед судом за мошенничество и вымогательство

​В Сургуте в суд передано дело ОПГ вымогателей
Видео: пресс-служба УМВД по Сургуту

В Сургуте перед судом предстанут десять членов организованной преступной группы, которая действовала в городе несколько лет. Потерпевшими проходят девять человек. На счету банды 15 только доказанных эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства и похищение или повреждение документов.

Одной из самых масштабных добыч преступников стала квартира. «Установлено, что злоумышленники вошли в доверие к одинокому неработающему 43-летнему мужчине, опоили его алкоголем, в который был добавлен медицинский препарат, и вывезли на автомобиле в Карачаево-Черкесскую Республику. Там, со слов потерпевшего, ему на постоянной основе предлагали употреблять спиртное, мужчина длительное время находился в состоянии опьянения и не понимал, что происходит. Именно в этот период члены группы и совершили противоправные действия с жильём гражданина: используя подложную доверенность, оформили на третье лицо право на распоряжение квартирой стоимостью 2,3 млн рублей. Позднее квартиру злоумышленники продали, её приобрела семья в ипотеку. Сейчас на недвижимость наложен запрет на совершение регистрационных действий», - рассказали в пресс-службе полиции Сургута.

У других потерпевших бандиты вымогали крупные суммы денег и автомобили. Деятельность ОПГ была пресечена в январе 2020 года сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту. Общая сумма ущерба от преступных действий злоумышленников составила более трех миллионов рублей.

«На данный момент все члены организованной преступной группы содержатся в изоляторе временного содержания. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд», - сообщили в полиции.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 471, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:32
Вот придурки. Надо было судебными приставами устроиться и ничего не было бы.

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