Ольга Позднышева взяла третье место на ЧМ России по дзюдо (спорт для слепых)

Мастер спорта России международного класса, кандидат на участие в Паралимпийских играх -2021, сургутянка Ольга Позднышева заняла третье место на чемпионате России по дзюдо для слепых. Спортсменка выступала в весовой категории 63 килограмма (В1, В2, В3).

Поединки проходили на протяжении трех дней, с 26 по 28 марта в г. Раменское Московской области. Соревнования объединили 106 спортсменов из 22 регионов страны.

Победу югорчанка уступила кандидату в мастера спорта Аминат Магомедовой из Дагестана – последняя выиграла финал и взяла «золото». Следом за ней, с серебряной медалью, оказалась Светлана Поцелуева из Ростовской области.

«Ольга является «сборницей» России по дзюдо спорта слепых. На данном чемпионате ей нужно было подтвердить свое членство в команде, - поделилась тренер Ольги Полина Чеканина. – С этой задачей спортсменка справилась. И сейчас она готовится к кубку мира, который состоится в Баку в мае этого года, и предстоящей Паралимпиаде».