Председатель Думы Сургутского района в Сытомино присоединился к акции «Помоги Рыбе»

27 марта председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк присоединился к окружной акции «Помоги рыбе». Мероприятие прошло в рамках соревнований по подледному лову «Зимняя рыбалка — 2021» на озере Светлое в Сытомино.

Сейчас для рыбы самое тяжелое время – замор. Из-за толстого льда подводным обитателям не хватает кислорода, что ведет к их массовой гибели. Чтобы спасти рыбу нужна аэрация воды. Для этого районный парламентарий Анатолий Сименяк вместе с другими рыбаками пробурил лунки и сделал искусственные полыньи.

«Поддерживаю такой экологичный и осознанный подход к природе. Надо не только брать, но и отдавать взамен. Здорово, что сегодня люди, узнав о сути акции, стояли в очереди за бурами, желая внести свою лепту», - поделился впечатлениями Анатолий Сименяк.